ADEMÁS DE NO CONTRATARLOS PARA FESTIVALES, EL ALCALDE PABLO PROHÍBE A LOS PAYASOS TRABAJAR EN EL MALECÓN; ¿ESE ES SU AMOR POR CARMEN?

Artistas urbanos denunciaron públicamente la negativa del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus a permitirles trabajar en el malecón del centro, una de las zonas donde cada fin de semana realizan espectáculos de manera pacífica y obtienen ingresos para su sustento, lo que consideran un ∆trop£llo porque los tienen “bloqu£ados” en el Ayuntamiento al no concederles festivales para presentarse y ahora toma esta decisión tras la instalación de puestos.

La denuncia fue expuesta en una transmisión en vivo la tarde del domingo por el payasito Baby Babalu, quien señaló que “d£sgraciabl£mente” él y varios de sus colegas fueron retirados del lugar por la autoridad municipal, de quien dijeron: “Si ahorita nos está haciendo esto, qué nos espera si va a la gubernatura”.

Baby Babalu recalcó que su actividad no genera molestias, ni implica actos ilegales ni afecta a terceros, pues consiste en ofrecer espectáculos familiares y recibir aportaciones voluntarias del público, principalmente de niños y familias que acuden sábados y domingos al malecón para recrearse, y con las vacaciones en puerta habrá mayor afluencia.

Consideran la medida como injusta, pues además de limitar el trabajo de quienes se ganan la vida de forma honrada, no les ofrecieron una alternativa o espacio para continuar con sus actividades, afectando directamente su economía y la de sus familias.

Esta situación también generó inconformidad entre ciudadanos, quienes cuestionan en qué perjudican estos artistas a la ciudad y por qué se les impide trabajar, cuando su presencia forma parte del ambiente familiar del malecón y contribuye a la convivencia social.

Los afectados recalcaron que no son d£lincu£ntes, sino trabajadores que buscan subsistir dignamente haciendo reír a la gente.