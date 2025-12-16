INSISTE LAYDA EN QUE CAMPECHE ESTÁ ENTRE LOS 3 ESTADOS MÁS SEGUROS DEL PAÍS, Y ADMITE QUE LOS SUELDOS DE LOS POLICÍAS SON DE LOS MÁS BAJOS

A pesar de que el índice delictivo ha aumentado en lo que va su Administración, la gobernadora Layda Sansores insistió en que Campeche sigue entre los 3 estados más seguros del país, y presumió que la Policía de Campeche le ha dado prestigio al Estado y al país, aunque admitió que los salarios de los agentes son de los más bajos a nivel nacional, durante la entrega del Premio al Mérito Policial, en el marco de la Día del Policía Estatal.

Lo he declarado mil veces, tenemos un gran afecto por nuestra policía y nuestra primera apuesta fue mejorarla, y los números no mienten, Campeche sigue estando entre los 3 Estados más seguros de esta patria, ganado a pulso por una policía con corazón y convicción, expresó sin aclarar de dónde provienen las cifras ni detallarlas.

Además, la mandataria estatal reconoció que los salarios son también de los más bajos a nivel nacional, y prometió que “Campeche quedará como un lugar de primer mundo, porque ustedes son una policía de primer mundo”.