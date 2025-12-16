martes, diciembre 16, 2025
¡DESPUÉS DE 4 AÑOS!… LUCHAMOS PARA QUE EL BONO SEA INTEGRADO AL SALARIO DE LOS POLICÍAS: MARCELA

Durante la entrega del Premio al Mérito Policial, en el marco de la Día del Policía Estatal, la jefa de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz, afirmó que “esta Administración sabe que una Policía fuerte se construye con respeto, respaldo y con condiciones dignas, y además se está luchando para que el bono, la compensación que reciben, pueda integrarse a su salario”.

Refirió que una palabra que distingue a la policía es lealtad, y que a pesar de las dificultades de los momentos complejos, tanto dentro de la corporación como en el ámbito político, la gobernadora ha mantenido un respaldo firme y constante a la seguridad pública que no es discurso, sino se demuestra con acciones, gestión y compromiso real.

Ante este discurso, surgen las preguntas: “¿Y los policías que fueron dados de baja por manifestarse pacíficamente en su contra, lo que ha dado como resultado dos amparos a favor de dos exagentes?”, y “por qué después de 4 años ahora sí le preocupa mejorar salarios, eso es lealtad y respeto?”.

