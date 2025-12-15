EN CAMPECHE, MÁS DEL 40% DE LOS ALUMNOS DE PRIMARIA TIENE SOBREPESO U OBESIDAD Y EL 84% PRESENTA CARIES: SEP

A 10 meses de la puesta en marcha de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, que concluirá durante el ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicó a Campeche entre las entidades donde más del 40% de los niños de primaria tiene sobrepeso u obesidad y el 84 porcentual presenta caries.

De manera general o a nivel nacional, las cifras de la SEP indican que 5 de cada 10 estudiantes de primaria enfrentan problemas de desnutrición u obesidad, seis de cada 10 presentan daños dentales y 4 de cada 10 tienen deficiencias visuales.

Vive Saludable, Vive Feliz, que busca mejorar la salud y el bienestar de los niños en las escuelas de todo el país, ha abarcado hasta el momento 60 mil 8 escuelas públicas, y faltan por recorrer 90 mil 259 primarias públicas.

Las cifras dan cuenta de que de los 11.2 millones de alumnos del referido nivel educativo, 7 millones 653 mil 564 niños han sido atendidos por las brigadas de médicos y enfermeras que acuden a los planteles.

Ubicó a Campeche, Yucatán, Baja California, Sonora, Quintana Roo, Baja California Sur, Hidalgo y la Ciudad de México como las entidades en las que más de 40% de los menores presentan sobrepeso u obesidad.

Además, los Estados con mayor número de estudiantes con caries son Campeche, con 84%; Guerrero, con 82%; Tlaxcala, 78%; Puebla, 75%; Colima y Tlaxcala, 75%, y Yucatán, 74 por ciento.

Mientras tanto, los Estados con el mayor número de alumnos con problemas visuales son la Ciudad de México, con 58%; Veracruz, 56%; Durango, 53%; Morelos, 51%; Estado de México, 49%; Hidalgo y Yucatán, 48%, y Tlaxcala, 45 por ciento.

Vía: El Universal.