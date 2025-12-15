VINCULAN A PROCESO A PAREJA ACUSADA DE FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA; ESTABA PRÓFUGA DESDE EL 2018

Ciudad del Carmen.- José de Jesús “N” y Gabriela “N”, pareja señalada de intentar asesinar a balazos y con un martillo a una mujer en Ciudad del Carmen en el 2018, fueron hoy lunes vinculados a proceso por feminicidio en grado de tentativa y enviados a prisión, durante la continuación de la audiencia inicial, dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) en un comunicado.



La corporación dio a conocer que la Vicefiscalía de Control Judicial obtuvo la vinculación a proceso, luego de que el juez de Control del Segundo Distrito Judicial determinó imponer a los acusados la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso.



Los hechos ocurrieron entre las 12:00 y 12:30 horas del 19 de febrero de 2018, dentro de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Arcila, en Carmen, donde Gabriela “N” presuntamente atacó a la víctima con un martillo y luego le disparó varias veces con un arma de fuego causándole lesiones en el cuerpo. Luego, José “N” la metió en la cajuela de un automóvil Versa, para llevarla a un rancho situado en la carretera Escárcega–Villahermosa.



Horas después, la víctima fue trasladada a un hospital de Escárcega, donde se determinó que su vida estaba en peligro.



Derivado de las investigaciones de la Vicefiscalía General Regional con sede en Carmen, se reunieron los datos de prueba necesarios para solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes, mismas que fueron otorgadas por la autoridad judicial y concretadas en Yucatán.



Ambos fueron presentados ante el juez en audiencia inicial, donde solicitaron la ampliación del término constitucional, que fue concedida. Hoy en la reanudación, el juzgador resolvió vincularlos a proceso, quedando ambos a disposición en sus respectivas áreas del Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen.