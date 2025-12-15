¡NO DA TREGUA LA CRISIS! RESTAURANTE DE MARISCOS CIERRA SUS PUERTAS EN CUIDAD DEL CARMEN

Ciudad del Carmen.- Con apenas un año de haber sido puesto en funcionamiento para ofrecer diversos platillos a la ciudadanía, la crisis económica que padece Carmen obligó a los dueños del restaurante “El Reyna Mariscos” cerró sus puertas.

Ubicado en la calle 33-A número 154 de la colonia Malibrán, en ciudad del Carmen, el local ya empezó a ser desmantelado para “marcharse” de la Isla.

Y surge la pregunta: “¿Cómo le irá el próximo año al empresariado con los ajustes al alza en impuestos municipales?”.