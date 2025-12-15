PRIMERA OPERACIÓN A EMBARAZADA PARA TRATAR A BEBÉ QUE PADECÍA GASTROSQUISIS EN CHIAPAS

En Tabasco, a una embarazada de Chiapas se le realizó una intervención sin precedentes en México, pues un equipo especializado de 12 médicos del Hospital “Gustavo Rovirosa Pérez”, de Villahermosa, hizo una cirugía intrauterina para tratar a su bebé, que padecía gastrosquisis, que es un defecto congénito en el que los intestinos del feto se salen de su cuerpo por un orificio en su abdomen, según reportó el medio N+.

La detección del problema fue a través de un ultrasonido realizado a la mamá en octubre pasado, y determinaron operar antes que naciera el bebé. La intervención quirúrgica duró 2 horas y 40 minutos, la mamá ya fue dada de alta y se espera que el parto sea sin complicaciones en febrero próximo.

Una cirujana explicó que un bebé que nace con ese defecto dura de 2 a 6 meses en una unidad de cuidados intensivos y queda con muchas secuelas y provoca muchas complicaciones, al estar expuesto ese intestino. La intervención quirúrgica fue desarrollada hace 5 años en Colombia, que asesoró con un equipo.