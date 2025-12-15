EN ECATEPEC HAY FUNCIONARIOS DE ALTO PERFIL QUE SON PARTE DEL NARCO: LORET DE MOLA; “OTRA VEZ MORENA EN APRIETOS”

En un reporte difundido a través de Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola señala que de nueva cuenta Morena está en aprietos por investigaciones federales relativas a sus vínculos con el n@rcØ, ahora de funcionarios de alto nivel en Ecatepec.

Loret de Mola destaca que no es la oposición, ni la prensa, ni las agencias americanas, sino investigaciones del gabinete de seguridad que ha estado exhibiendo vínculos de morenistas de alto perfil con el cr¡m3n organizado, como la red de huachicol fiscal, La Barredora con Hernán Bermúdez y el dirigente sindical en Durango que resultó ser también líder del cártel local.

“Ecatepec, gobernado por la morenista Azucena Cisneros, no es poca cosa, porque tiene más habitantes que 7 Estados de la República, y esos funcionarios no sólo están vinculados, sino son parte del grupos cr¡m¡nales y han tejido toda una red para cometer 3xtors¡ones, tráfico de drØg@s, huahicoleos y otros delitos, expuso, y dio lugar a un reportaje donde proporciona detalles de la investigación federal por la que ese Gobierno está bajo la lupa de las Fuerzas Arm4d4s.

Entre los funcionarios señalados destacan José “La Jirafa” Amador Amador, asesor de seguridad; Faustino de la Cruz, secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, y Francisco Villagómez Pulido, encargado de despacho de Seguridad. Todos bajo el “brazo 4rm4do” de La Chokiza”.

Al video agregó el texto: “Otra vez una investigación del Gobierno Federal pone en aprietos a Morena por sus vínculos con el n@rcØ”.