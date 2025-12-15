MORENA PIERDE TERRENO EN CAMPECHE RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2027: POLÍTICO MX

De acuerdo con una publicación de Político Mx, de cara a las elecciones del 2027 para renovar gubernaturas en 17 Estados, alcaldías y curules en la Cámara de Diputados, de las 12 donde gobierna Morena, en 3 ha ido perdiendo fuerza en las mediciones de diferentes casas encuestadoras, siendo uno es el de Campeche.

Expone que el morenismo buscará mantener su poder territorial, y que de los 17 Estados en juego gobierna 12: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

De acuerdo con las encuestas, en la mayoría de estos Estados se perfila que Morena se mantenga en el poder; sin embargo, existen varias contiendas donde el movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador ha ido perdiendo fuerza en las mediciones de diferentes casas encuestadoras.

Expone que una entidad donde la oposición se acerca a Morena es Campeche, bajo responsabilidad de Layda Sansores, quien ha enfrentado señalamientos de censura luego del caso del periodista Jorge Luis González Valdez.

De acuerdo con la reciente encuesta de Demoscopia Digital, Movimiento Ciudadano se ubica a 6.6 puntos porcentuales del partido en el poder con el 30.5% de las preferencias.

En la encuesta del mes pasado, la fuerza guinda lideraba la contienda con una ventaja de 6.9 puntos porcentuales; incluso, en septiembre llegó a superar al partido naranja por 11.8 puntos porcentuales.

Por otro lado, en la encuesta de Rubrum correspondiente a noviembre, Morena sigue superando a MC por más de 9 puntos, sin embargo, en el tracking se observa que la ventaja de los guindas sobre los emecistas cayó de 15 a 9.1 puntos porcentuales de octubre a noviembre.

Los otros Estados donde la oposición ha recortado distancia respecto al partido oficial Morena son: Baja Califonia Sur y Michoacán.

En Baja California Sur, gobernado por Víctor Manuel Castro Cosío, los guindas están teniendo una caída estrepitosa en las últimas encuestas de Rubrum y Logicall, pues según el tracking de Rubrum, en octubre, Morena (37.8%) tenía una ventaja superior a los 9 puntos porcentuales sobre el PAN (28.6%), pero la distancia se acortó a 2.6 puntos en noviembre, con la 4T teniendo el 35% de las preferencias del voto y el albiazul alcanzando el 32.4%

El otro es Michoacán, donde el morenismo está en profunda crisis después del 4s3sinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. El descontento contra la 4T es tal, que en la última encuesta de Massive Caller en Michoacán, publicada el 13 de noviembre, el partido guinda cayó 2.9 puntos porcentuales en comparación con la medición del pasado mes de octubre, en la que registró el 43.3% de las preferencias.