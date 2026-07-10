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MAMÁ DE HIJOS DE “EL CHAPO” ERA PROVEEDORA DE MATERIALES PARA OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE ROCHA: JORGE FERNÁNDEZ

En entrevista con Ivonne Melgar para la Primera Edición de Imagen Radio, que fue replicada en la prensa escrita, el periodista Jorge Fernández Menéndez afirmó que Griselda López Pérez, madre de Ovidio y Joaquín Guzmán, hijos de El Chapo, era contratista del Gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa y proveía materiales para obras públicas del Estado.

También habló de reuniones, concretamente una comida con integrantes del gabinete estatal, días antes de la detención de Ovidio, en 2023.

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