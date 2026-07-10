CRITICAN A LAYDA POR GASTO EN PANTALLAS Y BOLETOS PARA PARTIDOS

Vía: TV Azteca Quintana Roo

La inversión de alrededor de 4.5 millones de pesos en pantallas para la transmisión de partidos de fútbol y la entrega de boletos a estadios continúa generando críticas hacia el Gobierno de Campeche, encabezado por la gobernadora Layda Sansores San Román, ante cuestionamientos sobre las prioridades de gasto público.

Un video difundido por Tv Azteca Quintana Roo en su bloque “Huay Nius”, cuestionó que mientras existen demandas ciudadanas relacionadas con economía, seguridad y servicios públicos, la administración estatal destinó recursos a un proyecto de entretenimiento que, según los críticos, no representa una solución a los principales problemas que enfrenta la entidad.

Las críticas apuntan a que el gobierno estatal debió priorizar acciones enfocadas en mejorar las condiciones de vida de los campechanos antes que invertir en eventos deportivos y actividades de difusión. También cuestionan si este tipo de acciones responden a una estrategia de bienestar social o a una forma de mantener presencia política y mediática.