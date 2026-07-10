LEY SABINA CAMPECHE INSTALARÍA “TENDEDERO” DE DEUDORES ALIMENTARIOS EN ESCÁRCEGA

La fundadora de la colectiva Ley Sabina Campeche, Aremi Gasca, dio a conocer que se analiza la instalación de un “tendedero” de deudores alimentarios en Escárcega, como parte de las acciones para visibilizar a quienes incumplen con sus responsabilidades hacia sus hijos.

A través de un video difundido en redes sociales, la activista mostró su presencia en el Palacio Municipal de Escárcega y señaló que se encuentra revisando la logística para realizar esta actividad en la cabecera municipal.

“Vienen cositas”, publicó la colectiva, al tiempo que reiteró su postura de exigir justicia y cumplimiento de las obligaciones alimentarias. “Las infancias no se abandonan, las obligaciones no se negocian y la impunidad no será eterna”, señaló.