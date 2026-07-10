TRABAJAMOS DE LA MANO POR CAMPECHE CON LAS HOY DIPUTADAS INDEPENDIENTES: ARMENTÍA

-AÚN SIN INVITACIÓN PARA QUE SE UNAN A MC

La salida de 2 diputadas de la bancada de Morena para ser independientes debe abonar a las buenas prácticas del Congreso del Estado, opinó el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López, al destacar que ambas son fuertes, muy capaces y han trabajado en beneficio del Estado.

Explicó que si bien no se ha hecho una invitación formal para que se unan al partido naranja, el legislador destacó que ambas lograrían dar un buen aporte a favor de Campeche, en lo cual trabajan de la mano, y afirmó que las declaraciones del legislador guinda José Antonio Jiménez Gutiérrez sobre la salida de sus compañeras, no abonan en nada a la entidad.

Quedarse como diputadas independientes es algo que permite la Ley Orgánica, por lo cual es muy respetable la decisión que tomaron y cada una seguramente seguirá haciendo aportaciones importantes al Estado, subrayó Armentía López.