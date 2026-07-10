SEIS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DETIENEN A UN MENOR EN PARQUE DE SKATE CON EXCESO DE VIOLENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN

La detención de un menor de edad por parte de elementos de la Policía Estatal en el parque de skate de la colonia Belisario Domínguez generó inconformidad entre ciudadanos, quienes cuestionaron el despliegue policiaco y denunciaron presuntos excesos durante la intervención ocurrida la noche de este jueves.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron los hechos, el adolescente fue asegurado luego de que una mujer reportara que él y otros jóvenes presuntamente se habían comportado de manera grosera. Sin embargo, los presentes señalaron que los menores únicamente se encontraban en el lugar practicando skate y que no intentaron huir ni mostraron resistencia al momento de la llegada de las unidades policiacas.

Los inconformes señalaron que más de seis elementos estatales participaron en la detención del menor, lo que consideraron un operativo excesivo debido a que se trataba de un adolescente y, a su consideración, la situación pudo resolverse mediante el diálogo. Además, denunciaron que durante el procedimiento uno de los agentes presuntamente amenazó a una persona que grababa la intervención con su teléfono celular, situación que incrementó el malestar entre los ciudadanos que se encontraban en el parque.

Ante la polémica, el Gobierno Municipal de Carmen emitió un posicionamiento en el que rechazó cualquier acto que vulnere la dignidad, integridad o derechos de las personas. También destacó que los espacios públicos deben funcionar como lugares de convivencia, deporte y recreación, por lo que solicitó a las autoridades competentes esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en caso de existir alguna irregularidad.