MUJER SUFRE POSIBLE GOLPE DE CALOR EN OFICINAS DEL CENTRO 

Una mujer de aproximadamente 45 años sufrió un posible golpe de calor cuando se encontraba dentro del edificio “San Antonio”, ubicado en la zona Centro Histórico, por lo que paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron para brindarle atención prehospitalaria.

El hecho ocurrió la tarde de este viernes en las oficinas de auditoría ubicadas sobre la calle 63 entre 12 y 14, donde la mujer se desvaneció ante la mirada de sus compañeros de trabajo, quienes solicitaron apoyo al número de emergencias.

Paramédicos del SAMU arribaron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para estabilizarla; sin embargo, al no presentar una recuperación completa y ante la petición de sus compañeros y familiares, quienes llegaron tras ser alertados, fue trasladada a un hospital para recibir una valoración médica especializada.

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) tomaron conocimiento del hecho y realizaron labores de abanderamiento en la zona mientras se efectuaba el traslado de la mujer, debido a las condiciones de circulación en la calle 63.

El caso se presentó en medio de las altas temperaturas y el fuerte bochorno registrado en los últimos días en la entidad, condiciones que incrementan el riesgo de sufrir afectaciones relacionadas con el calor.