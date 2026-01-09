HAY PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA MEDIOS CRÍTICOS DEL SISTEMA Y DESDE EL “MARTES DEL JAGUAR” SE INCITA AL ODIO Y A LA VIOLENCIA, CRITICA LEGISLADOR

San Francisco de Campeche.- El diputado local Jorge Salim Abraham criticó lo que describió como una represión sistemática contra críticos, medios de comunicación no alineados con el Gobierno y opositores, utilizando para ello todo el aparato del Estado.

Y advirtió: “Estamos en contra del uso del poder fáctico y también estamos en contra del abuso de poder, pues tienen todo el aparato gubernamental, los poderes Judicial y Legislativo y los gobiernos Estatal y Federal, para presionar y someter a los ciudadanos, y así ¿a dónde van los ciudadanos a solicitar ayuda y a defenderse?”.

En este sentido, cargó contra lo que identificó como la fuente de una narrativa agresiva: “Sobre todo cuando desde el mismo cuarto piso, cuando desde el mismo ‘Martes del Jaguar’ se incita el odio, a la violencia y se exhibe a ciudadanos a diestra y siniestra”.

-¿Hay persecución política hacia todos los críticos del sistema?, se le preguntó.

-Pues por supuesto que sí la hay, y se ha intensificado desde 2021 con el uso de recursos públicos para denostar a sus opositores, para criticarlos, hablar de familiares, perseguir a los familiares y tratar de exhibir, además de utilizar el aparato gubernamental para difundir mentiras y para desprestigiar a la ciudadanía, respondió.

Salim Abraham dijo que en primera, dicen que en México no hay represión, pero es siempre y cuando hables bien del Gobierno y estás alineado a él. Esa es una realidad.

Señaló que este patrón no sólo afecta a periodistas, sino también a opositores políticos e incluso a miembros del propio partido en el poder.

Salim Abraham cuestionó además cómo se puede permitir que una persona de fuera como el presidente de Morena a hablar mal de los campechanos, es más, tan confundido está este personaje que insultó a la propia presidenta de su partido, y eso no lo ven, ni lo señalan, ni lo juzgan, pero si un ciudadano o un campechano y más si alguien de la oposición se atreve a levantar la voz, entonces sí todo el peso del poder del Gobierno para perseguirlo y para tratar de callarlo”.