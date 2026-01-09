TAXISTAS SÍ PUEDEN USAR APLICACIONES, PERO INDRIVE Y DIDI INFRINGEN LA LEY: ZUBIETA

San Francisco de Campeche.- Un taxista cumple con la ley, con su reglamentación, paga su concesión, tiene su chofer capacitado, sus análisis médicos, cumple con todo lo que la Artec dice, por lo tanto, no puedo estar en contra de utilizar tecnología para dar el servicio que tú ya estás pagando, aclaró el director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, sobre el uso de App por parte de integrantes del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV).

Y remarcó: “Si un taxista crea y trabaja con una aplicación y así ‘jala’ más gente, o hace un grupo de WhatsApp, bienvenido. Está utilizando la tecnología para trabajar pero está cumpliendo, ¿si me explico? Es diferente, Didi es una empresa que te ofrece una aplicación y tiene que pagar, porque está dando con vehículos particulares el servicio. InDrive y Didi infringen la ley”.