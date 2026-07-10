SHEINBAUM LE CONSIGUIÓ CASA A LA FAMILIA DEL PATO MERLÍN

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció durante su mañanera que la familia del pato Merlín ya tiene casa, y Karla Ivette Gómez fue quien lo confirmó en un enlace en vivo.

El analista Juan Ortiz precisó que el Gobierno de la Ciudad de México otorgó el inmueble a través del programa de Vivienda para el Bienestar, que la familia de Merlín vivía antes en un local.

Cuando conoció a la Presidenta, Karla Ivette le mostró fotografías de dónde vivían y le pidió una oportunidad para acceder a una vivienda, y la mandataria federal habló con Clara Brugada para el trámite correspondiente y entrega del departamento que estará pagando.