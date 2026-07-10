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¡TERROR ENTRE LAS INUNDACIONES! CIENTOS DE SERPIENTES VENENOSAS ESCAPAN Y DEJAN VÍCTIMAS, UNA DE ELLAS MORTAL, EN CHINA

En Hengzhou, ubicada en la región de Guangxi, al sur de China, tras las graves inundaciones causadas por el tifón Maysak, cerca de 900 serpientes venenosas, entre ellas cobras, kraits y víboras de foseta, escaparon de granjas de cría comercial, mientras hospitales locales reportan múltiples personas atendidas por mordeduras y la mu£rt£ de una víctima.

Los reptiles invadieron zonas residenciales en busca de refugio.

El Gobierno chino ordenó el despliegue de rescate masivo, para enviar suministros de antídotos de urgencia, y advirtió a la población que evite a toda costa manipular a los animales por su cuenta.

En tanto, la emergencia se suma al impacto del temporal, que deja al menos 39 fallecidos y más de 50 mil evacuados en el país.

Fuente: La Jornada.

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