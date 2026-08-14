SECRETARIOS NO HAN DADO INFORMACIÓN REAL NI PRECISA EN COMPARECENCIAS: MÓNICA FERNÁNDEZ

San Francisco de Campeche.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Fernández Montúfar, calificó de negativo el balance de las comparecencias de los secretarios estatales, al considerar que no han presentado información real ni precisa. Cuestionó las afirmaciones sobre empleo y desarrollo económico y criticó particularmente la participación de la secretaria de Turismo, Adda Solís, a quien consideró mal preparada y de quien dijo que “nunca entendió hasta el último momento de la comparecencia a qué vino”. También cuestionó su discurso al señalar que “no todo se resuelve con amor” y que el objetivo de estos encuentros es rendir cuentas.

Fernández Montúfar señaló que los funcionarios que comparecen este viernes tienen muchas explicaciones que dar, principalmente en materia de salud y entrega de apoyos. Respecto al sector salud, criticó el convenio con IMSS-Bienestar y mencionó problemas como la falta de energía eléctrica durante tres días, condiciones que calificó como deplorables en instalaciones hospitalarias y afectaciones de drenaje cuando llueve.