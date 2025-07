CIRCULA ENREDES: DENUNCIA QUE POR “ERROR DE ORIGEN” LO OBLIGARON A VIAJAR A CARMEN PARA RENOVAR SU LICENCIA, PERO NO HUBO NINGUNA COMPLICACIÓN

El creador digital Leonardo Fonz patentizó su inconformidad contra el Gobierno de Todos al quejarse públicamente por las trabas para renovar su licencia de manejo en la ciudad capital y obligarlo a viajar a Carmen, donde no hubo ninguna complicación, y dirigiéndose a la gobernadora Layda Sansores y a la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, pidió equidad en los servicios públicos.

Su publicación señala: “Siempre sí, mejor ve a Carmen para hacer tus trámites… Viajé hasta Ciudad del Carmen solo para renovar mi licencia, porque en Campeche capital me dijeron que había un ‘error de origen’ que sólo podía resolverse allá”.

Y remata: “¿Y qué pasó?!! No había ningún error! No hubo ninguna revisión especial! Me la entregaron en minutos, sin complicaciones! Entonces, ¿de qué se trata? ¿De burocracia o de discriminación?, porque si para algo tan simple como una licencia no hay igualdad para Carmen, con razón seguimos como estamos”.

En tema aparte, Leonardo Fonz señala que “hoy faltan 7 días para que se cumpla el plazo que dio la Presidenta… Claudia Sheinbaum ha dado ya cuatro fechas distintas para resolver el pago a proveedores en Ciudad del Carmen: Noviembre 2024: ‘Se están revisando mecanismos’; diciembre 2024: ‘En tres meses se paga’, enero 2025: ‘Todo quedará saldado en marzo’, y junio 2025: ‘En julio se normalizan los pagos’. Veremos quiénes o que serán las prioridades de este Gobierno…”.