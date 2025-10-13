CONCESIÓN A RED AMBIENTAL ES HASTA 2027, TRAS LO CUAL LA COMUNA ACTUARÁ BAJO LAS LEYES PARA LA LICITACIÓN

La concesión del servicio de la recolección de la basura dada a Red Ambiental es hasta el 2027, es decir, sigue vigente, y la Alcaldía de Campeche, llegado el momento, actuará bajo las leyes de manera transparente para su licitación, afirmó el secretario de la Comuna, Vicente Exiquio Cruz Ramírez.

Agregó que la alcaldesa hará los análisis pertinentes, pero como les digo, no estamos en tiempo y sigue vigente la licitación con ellos, así que no es momento de dar ninguna declaración porque no se ha terminado.

-¿Tendría que haber sesión para lanzar convocatoria para renovación?, se le preguntó.

-“Pues tendríamos, como siempre el Ayuntamiento hace las cosas bajo la norma, bajo las reglas, bajo las leyes, transparente, seguramente hay que seguir haciéndolo como siempre lo ha hecho”, respondió.