DIRIGENTE MORENISTA ERICK REYES DENUNCIA QUE UN AUTO “LO SEGUÍA”, Y CIBERNAUTAS LE REVIRAN CON “¿NO QUE CAMPECHE ES SEGURO?”

A través de una publicación en sus redes sociales, el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes, denunció que un auto color blanco lo seguía, y publicó fotos del vehículo y del conductor. Sin embargo, cibernautas le aconsejaron no asustarse ni temer, pues “estamos en el Estado más seguro de México, ¿no?”, “Campeche es seguro y tranquilo”, que es algo aislado y no pasa nada, y que donde gobierna su partido no hay delincuencia.

En su publicación, el foráneo escribió: “¿Cuál es el objetivo de seguirme? Hasta pendejos son para hacerlo. Subo las fotos por si alguien ubica a este personaje. Auto blanco Honda. Procedo a la denuncia correspondiente ante la Fiscalía”.

Y de inmediato obtuvo respuestas cargadas de ironía y burla, como “Pero Campeche es Estado tranquilo, no sé por qué tiene miedo”, “Y cuál es el miedo mi estimado. Efectivamente, estamos en un Estado seguro, ¿no?”, “Jajajaja… ni que fueras alguien importante” y “Jajaja, a llorar con tu mamá, ¿no que estamos en el Estado más seguro?, dirían algo habrás hecho!”.