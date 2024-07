FAMILIA DEL EMPRESARIO CAJÚN ES VINCULADA A PROCESO

Por cuatro delitos fueron vinculados a proceso y enviados al penal de Kobén las dos mujeres y tres hombres, familiares del empresario Francisco Cajún, detenidas durante el cateo realizado por personal de las fiscalías Federal de Campeche (FFC) y General de la República (FGR), el lunes 15 de julio en un predio de Lerma, Campeche.

Fueron J. M. H. A, E. A. S. R., F. J. C. C., C. J. C. C., y V. J. C. V., a quienes el juez de Control Federal sujetó a prisión preventiva justificada, por delitos contra la biodiversidad y posesión ilícita de hidrocarburos, cartuchos y 4rmas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Durante la revisión domiciliaria, en que participó personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal (PE) y FFC, habrían encontrado 3.3 kilos de pepino de mar, 2.75 kilos de pulpo maya, dos armas de fuego, 59 cartuchos y 532 litros de gasolina.