LAMENTABLE ENLODAR EL NOMBRE DE LA UAC POR RENCILLAS Y REVANCHISMOS POLÍTICOS, AFIRMAN

DAN BENEFICIO DE LA DUDA AL EXRECTOR

Róger Cornelio Sosa, vocero de Somos MX en Campeche, otorgó el beneficio de la duda al destituido rector de la UAC, José “A”, al poner en duda las acusaciones en su contra –posesión de –, sean del todo ciertas, y lamentó que se ensucie del prestigio de la Universidad.

Además, agregó, lamentamos muchísimo que el nombre de la Universidad, la máxima Casa de Estudios de Campeche, esté siendo enlodada por unas rencillas políticas y revanchismos políticos, eso es lo que nos preocupa, lastima y duele.

“Nosotros podemos reconocer inclusive el prestigio de la que fue electa rectora interina, sustituta, por el Consejo Universitario, pero la forma como llegó es lo que no nos parece, porque nada de lo que ocurre de madrugada puede ser valioso. Así que, al margen de la trayectoria, del currículum, del palmarés de la doctora Fanny (Guillermo Maldonado), yo creo que la manera como está llegando mancha su prestigio, su credibilidad”.

-¿Coincidencia o no el hecho de que se haya detenido a Abud Flores con cØcaín∆ en su automóvil?, se le preguntó.

-“Como dicen algunos, ¿tú les crees a los policías?, yo tampoco. Son marcadas evidencias y muchas quejas de que son los que siembran pruebas. Tenemos experiencia, conocimiento de muchos casos que han nacido de esa naturaleza, y por el temor, la falta de credibilidad y la falta de confianza entre las fuerzas policiacas, la sociedad no cree en ellos, entonces todo esto te lleva a sospechar, hay que ser suspicaz. La sociedad es suspicaz de todos los actos de la policía por todo lo que arrastran”.

-¿Definitivamente un hecho político?, se le interrogó.

-“100 por ciento político… Y tengo entendido que dentro de 15 días ya vencía el lapso del rector, que iban a haber nuevas elecciones, que iba a postularse para una nueva reelección y podía ser que por eso lo entorpecieron, lo bloquearon, lo frenaron de esta manera muy vil”, contestó.

Sobre la segunda ocasión que le ocurre algo parecido a José Abud, Róger Cornelio dijo sí… Hace 25 ó 30 años fue rector e igual tuvo su problema, su salida así muy atropellada, eso es lamentable, queda marcado y debe tener allá un karma de cabeza en su casa”, concluyó.