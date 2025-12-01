ASEGURAN EN YUCATÁN CAMIÓN CON DROGAS QUE CRUZÓ SUELO CAMPECHANO SIN SER DETECTADO; ¿Y LOS FILTROS Y LAS VIDEOCÁMARAS DE LAS AUTORIDADES?

En un retén instalado en la carretera Campeche-Mérida, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), investigadores y de la Unidad K-9 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina y Guardia Nacional, aseguraron un camión con cargamento millonario de droga que cruzó territorio campechano sin ser detectado pese a los modernos y costosos equipos que las autoridades campechanas presumen.



Fueron detenidos José Juan “N”, de 26 años de edad y originario del Estado de Puebla, y Luis Enrique “N”, de 45 años y originario del Estado de México, y quedaron a disposición de la FGR. El vehículo procedía de Jalisco y tenía como destino Quintana Roo, realizando escala en Yucatán.



Aunque la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán sólo refiere en un boletín que decomisó “diversas drogas”, información extraoficial señala que se trata de un cargamento de mariguana, cristal y crack, valuado en 69 millones de pesos.



Los binomios caninos detectaron el contenido ilegal oculto en el vehículo.



Y surgen las preguntas: “¿Por qué las autoridades campechanas de seguridad no detectaron dicho cargamento en los filtros que dicen instalar en diversos puntos de carreteras?”, “¿no debe haber seguimiento a través de las cacareadas videocámaras del C5, o tienen algún problema de funcionalidad?”, y “¿Emitirán comunicado para explicar por qué ‘se les pasó’ esa camioneta?”.