SALIDA DE GERTZ FUE “ACORDADA” Y ACEPTÓ IR A UNA EMBAJADA: SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina de hoy desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) fue “acordada”, por lo cual no hubo resistencia y sí la aceptación de ir a una embajada.

La mandataria federal expresó: “Su salida ‘fue acordada’, yo pienso que se cumplió un periodo e inicia otro”.

A pregunta de una reportera, Sheinbaum Pardo aseguró que no hubo resistencia del ahora exfiscal, quien aceptó ir a una embajada, y ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el Senado.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín aseveró que “el Gobierno insiste en disfrazar la remoción de Alejandro Gertz Manero como una renuncia”.

