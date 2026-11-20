-Habrá análisis técnico para constatar que los rubros de salud, campo e infraestructura carretera estén contemplados

-A más tardar el 17 de diciembre próximo será sometido a votación; el 8 del mismo mes comparecerá el secretario de Finanzas

Al confirmar que el paquete económico 2027, enviado por el Gobierno del Estado, asciende a poco más de 27 mil millones de pesos, de los cuales el 55 por ciento se destinará a la función social y a garantizar derechos, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez Gutiérrez, destacó que la distribución presupuestal mantiene una línea similar a la propuesta a nivel nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que el techo financiero para 2027 es prácticamente igual al del ejercicio anterior, debido a que el presupuesto original de 2026 fue de 26 mil 151 millones de pesos, cifra que aumentó a poco más de 27 mil millones tras la aprobación de un crédito adicional de mil millones de pesos. Sin embargo, subrayó que para el próximo año no se contempla la contratación de nueva deuda pública.

Jiménez Gutiérrez aseguró que las diputadas y los diputados realizarán un análisis técnico del proyecto presupuestal para verificar que se contemplen recursos suficientes para sectores prioritarios como salud, campo e infraestructura carretera.

“Haremos un análisis técnico para visualizar que los rubros de salud, campo e infraestructura carretera estén considerados en el presupuesto 2027, hacer contrastes y tomar la mejor decisión”, expresó.

Asimismo, informó que el secretario de Administración y Finanzas, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, comparecerá ante el Congreso del Estado el próximo 8 de diciembre, antes de la aprobación prevista para el día 17, para explicar los alcances del paquete económico.