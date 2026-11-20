—EL 6 DE DICIEMBRE ARRANCA EL PROCESO ELECTORAL 2026-2027; SE RENOVARÁN GUBERNATURA, CONGRESO Y ALCALDÍAS

San Francisco de Campeche.- El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) anunció que el próximo 6 de diciembre dará inicio oficialmente el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2026-2027, con el que comenzará la ruta hacia la renovación de la gubernatura, actualmente encabezada por Layda Sansores San Román, así como del Congreso del Estado, los 13 ayuntamientos y las juntas municipales.

La jornada electoral está prevista para el 6 de junio de 2027, cuando los campechanos acudirán a las urnas para elegir a sus próximas autoridades estatales y municipales. Con el arranque formal del proceso, el IEEC iniciará las actividades de organización y preparación de los comicios, en los que los partidos políticos buscarán disputar los principales cargos de elección popular.