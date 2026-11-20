San Francisco de Campeche.- Al concluir hoy viernes los trabajos realizados por la Alcaldía de Campeche, a través de Goverdi y por indicaciones de la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, quedó formalmente abierta a la circulación vehicular la intersección de la calle 14 con la avenida Francisco I. Madero (Ría), en el tradicional barrio de La Ermita.

Las acciones consistieron en el retiro de estructuras dañadas y la colocación y colado de 13 rejillas nuevas con sus respectivos marcos, para dar una solución definitiva al deterioro de la infraestructura pluvial y garantizar una movilidad segura e incluyente.

Se destacó que, para corregir esta problemática de raíz y asegurar la máxima resistencia y durabilidad de los nuevos marcos, se determinó otorgar el mayor tiempo técnico recomendado para el correcto fraguado del concreto, equivalente a 2 semanas. Así, se garantiza que el material alcance su óptima capacidad de soporte antes de recibir nuevamente el peso del transporte diario.

De manera complementaria, y atendiendo las necesidades de accesibilidad universal en la zona, se construyeron rampas para personas con discapacidad en las banquetas del cruce, pues antes no existían, en beneficio de personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias del sector.