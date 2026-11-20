Con una renovación cercana al 80 por ciento de sus integrantes, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche aprobó la conformación de los Consejos Distritales 01 y 02, además de tomar protesta a los vocales ejecutivos que estarán al frente de los trabajos de organización electoral rumbo al proceso 2026-2027.

La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, Elizabeth Tapia Quiñones, informó que durante una sesión extraordinaria se aprobaron las designaciones de los integrantes de ambos consejos, organismos responsables de supervisar y coordinar las actividades electorales en sus respectivas demarcaciones.

En el Distrito 01, de los 12 cargos disponibles, únicamente tres integrantes fueron ratificados, mientras que nueve corresponden a nuevas designaciones. En el Distrito 02, solamente dos personas conservaron sus cargos y diez fueron incorporadas por primera vez.

Tapia Quiñones explicó que los nuevos consejeros fueron designados para participar en dos procesos electorales, correspondientes a 2026-2027 y 2029-2030, con la posibilidad de obtener una ratificación para un tercer proceso, conforme a las disposiciones aplicables.

Durante la misma sesión rindió protesta Héctor Mariano Sarmiento Berzunza como vocal ejecutivo de la Junta Distrital 01, cargo que también lo convierte en presidente del Consejo Distrital correspondiente. El funcionario cuenta con 15 años de experiencia electoral, pues ingresó al Servicio Profesional Electoral en 2011 y ha ocupado responsabilidades como vocal de Organización Electoral y vocal secretario. Su nombramiento como vocal ejecutivo se concretó este mes, tras el retiro voluntario de Omar Valle, quien desempeñó esa función durante aproximadamente 15 años.

Por su parte, Juana Contreras Hernández rindió protesta como vocal ejecutiva de la Junta Distrital 02, con sede en Ciudad del Carmen, por lo que también presidirá el Consejo Distrital de esa demarcación. Cuenta con 25 años de trayectoria en el Servicio Profesional Electoral. Ingresó en 2001 como vocal de Organización Electoral, posteriormente se desempeñó como vocal secretaria entre 2012 y 2022, y desde ese último año ocupa la Vocalía Ejecutiva del Distrito 02.