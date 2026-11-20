—Gobierno ignora reclamos ciudadanos por obra no prioritaria

–Piden transparentar los permisos y estudios ambientales.

Ante las dudas sobre la legalidad de la construcción del llamado Teatro del Jaguar, un grupo de ciudadanos campechanos pidió al Ayuntamiento de Campeche suspender los trabajos si el Gobierno del Estado no ha presentado la documentación y las autorizaciones correspondientes, incluidos los estudios de impacto ambiental.

Entre los ciudadanos que participaron en esta acción se encuentran Napoleón Danilo Gallardo Ordóñez, Jorge González Valdez, Sara Escalante Flores, Huberth Carrera, Lorenzo Chim y Enrique Pastor Cruz Carranza, quienes hicieron entrega de un documento dirigido a la presidenta municipal de Campeche, en el que solicitarán verificar si la administración de Layda Sansores San Román cumplió con los requisitos legales antes de iniciar la construcción de este proyecto.

Gallardo Ordoñez advirtió que, de confirmarse la ausencia de permisos, el Ayuntamiento tendría la obligación de intervenir y ordenar la suspensión de los trabajos, conforme a las facultades municipales establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Presumimos que el Gobierno del Estado no ha entregado la documentación correspondiente a la obra del famoso Teatro del Jaguar”, expresó el representante ciudadano, quien insistió en que las autoridades municipales deben exigir los documentos que acrediten la legalidad del proyecto.

Por su parte Sara Escalante Flores, denunció que el Gobierno del Estado no ha respondido formalmente a los escritos presentados desde que la gobernadora Layda Sansores San Román anunció la construcción del Teatro del Jaguar, obra que consideran innecesaria y un gasto de recursos públicos en asuntos que no son prioritarios.

Explicó que incluso acudieron a la Presidencia de la República, desde donde su petición fue canalizada al Gobierno estatal, sin obtener hasta ahora una respuesta concreta por escrito.

“Ellos dan sus posicionamientos a la prensa, pero no le responden al ciudadano de frente”, reprochó.

Escalante Flores sostuvo que las declaraciones públicas de los funcionarios no sustituyen la obligación de responder formalmente a las solicitudes ciudadanas, por lo que continuarán con los procedimientos para exigir información sobre el proyecto.