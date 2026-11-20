San Francisco de Campeche.- El secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, aseguró que el presupuesto de Campeche para 2027, superior a los 27 mil millones de pesos, no contempla aumentos de impuestos ni nuevas solicitudes de deuda pública. Sin embargo, reconoció que el monto es prácticamente el mismo que el de 2026, por lo que la administración estatal no prevé un incremento significativo de recursos.

Un día después de la entrega del paquete económico, el funcionario sostuvo que el documento busca reactivar algunos sectores de la economía, aunque no precisó acciones concretas. Entre las propuestas destacó modificaciones para regularizar la venta de bebidas alcohólicas y establecer condiciones más equitativas en su comercialización.