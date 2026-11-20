San Francisco de Campeche.- El vocero de Layda Sansores, Walther Patrón Bacab, anunció su renuncia definitiva al cargo para incorporarse a las actividades políticas de Morena en el Distrito 1, después de desempeñarse como responsable de promover la imagen de la gobernadora Layda Sansores San Román.

El ahora exfuncionario confirmó que dejará la administración estatal para dedicarse de tiempo completo a trabajos de campaña, con lo que pasará de la comunicación institucional a las actividades partidistas. Aseguró que se puso nervioso al anunciarlo, “porque verdaderamente es un placer haber trabajado con ustedes, y sé que vamos a seguir trabajando a ponerle mucho amor por Campeche y a estar presentes en territorio, dejar un poquito el escritorio”.

Durante su despedida, Patrón Bacab presumió como uno de los principales logros de su gestión la producción del programa Martes del Jaguar, al que atribuyó parte del crecimiento de la presencia digital de la gobernadora Layda Sansores San Román. Aseguró que la mandataria ocupa el segundo lugar nacional entre los gobernadores de Morena en crecimiento de seguidores.

Su salida coloca nuevamente en la discusión pública los antecedentes empresariales y políticos relacionados con el círculo de comunicación de la gobernadora, particularmente los señalamientos periodísticos sobre contratos de consultoría, servicios de comunicación y relaciones comerciales con administraciones de distintos partidos.

Uno de los antecedentes más polémicos involucra al propio exvocero, Walther David Patrón Bacab, y a Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora, a quienes diversas investigaciones periodísticas han identificado como socios de Worgcorp, empresa dedicada a la consultoría política, publicidad y comunicación estratégica.

En febrero de 2023, durante la administración de Layda Sansores en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, Patrón Bacab obtuvo, presuntamente, un contrato por tres millones 364 mil pesos para servicios de difusión gubernamental y producción de contenidos digitales. El reportaje también cuestionó la comprobación de los servicios contratados.

Los señalamientos fueron más allá. En el Congreso de la Ciudad de México se cuestionaron presuntas contrataciones por más de 34 millones de pesos relacionadas con Patrón Bacab y Sánchez Sansores.