Ciudad del Carmen.- La ambición de poder de Pablo Gutiérrez ya no sólo violenta la ley electoral con su campaña adelantada, pues ahora también pone en riesgo la vida de los trabajadores que colocan su publicidad con el logo del corazón rojo, pues como se aprecia en un video durante la instalación de una manta espectacular en la avenida Isla de Tris, frente al Oxxo de Puesta de Sol en Ciudad de Carmen, ninguno tiene arneses o líneas de vida.

Con esta descarada e ilegal promoción personal-electoral, el coordinador estatal de Defensa de la Transformación está acaparando espacios públicos a lo largo de toda la carretera federal Carmen–Campeche, para que nadie más, en especial Eliseo Fernández, tenga alguno disponible.

Pero al mismo tiempo surgen preguntas como: “¿Quién financia las decenas de espectaculares?”, y “¿Quién le paga al personal encargado de instalarlas sin ninguna medida de protección personal, en algunos casos a 30 o 40 metros de altura?”.

Fuente: Visión Política.