CAMPECHE: “NO OLVIDO MIS ORÍGENES”: AGRADECE A SU MENTOR Y DESCARTA BUSCAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.

Un emotivo reencuentro marcó la jornada de quien recordó con gratitud a la persona que lo impulsó a dar sus primeros pasos en la vida política y le transmitió los valores de compromiso, trabajo y cercanía con la gente dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Reconoció que las enseñanzas recibidas fueron fundamentales para su formación y continúan presentes en cada una de sus responsabilidades.

Asimismo, Manuel Zavala expresó su respeto y agradecimiento por los consejos, la confianza y las oportunidades de aprendizaje que recibió a lo largo de esa etapa. Destacó que la lealtad, la memoria y la gratitud son principios que lo acompañan permanentemente, al tiempo que afirmó que, aunque los caminos puedan tomar rumbos distintos, las personas que dejan una huella profunda permanecen para siempre. Finalmente, aclaró que no contenderá por ningún cargo de elección popular.