CIRCULA EN REDES: CARLOS BOJÓRQUEZ DESATA POLÉMICA AL LLAMAR A AMLO “EL PEOR PRESIDENTE QUE HA TENIDO MÉXICO” EN EVENTO DE MORENA

El dirigente estatal de Morena en Yucatán, Carlos Bojórquez Urzais, protagonizó un momento que rápidamente se volvió tema de conversación durante un evento de la Bancada del Pueblo en Tizimín, al asegurar en su discurso que Andrés Manuel López Obrador fue “el peor presidente que ha tenido México”. La declaración sorprendió a militantes y asistentes, ya que todo apunta a que se trató de un error verbal; sin embargo, el dirigente continuó con su intervención sin rectificar sus palabras ni percatarse del desliz. El episodio no pasó desapercibido y comenzó a circular entre los presentes como una de las anécdotas más comentadas de la jornada, generando diversas reacciones entre simpatizantes y observadores del partido.