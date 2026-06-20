CIRCULA EN REDES: LA SUEGRA DE JUAN HERRERA DIRIGE RED DE GUERRA SUCIA DIGITAL EN “VISIÓN SUR” CONTRA OPOSICIÓN Y MORENA, Y COBRA CON DINERO PÚBLICO

-OPERA DESDE EL TERCER PISO DEL PALACIO DE GOBIERNO

Se cayó el teatro, ya no hay máscara, pues fue destapada la red de “guerra sucia digital” que representa Visión Sur y la cuenta falsa “Anthoni Raphael Sansores Fernández”, que tiene como responsable a Elizabeth Chan, suegra del comunicador, patiño y compadre de la gobernadora Layda Sansores: Juan Manuel Herrera Real, y lo mismo g0lp3a a la oposición que a Morena y a personajes ligados a ese partido como a Morena y a Liz Hernández, para cobrar con dinero del pueblo.

Así, el Gobierno de Layda Sansores financia su propia guerra sucia con la familia política, sin embargo, si Visión Sur y los 4taqu£s se pagan con “asignaciones de comunicación”, hablamos de peculado, previsto en el artículo 223 del Código Penal de Campeche.

Además, si Anthoni Raphael Sansores Fernández cobra, hay tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público, de acuerdo con los artículos 214 y 220 Código Penal Federal.

Y también hay v¡iol4ción al 134 constitucional, pues los recursos públicos deben ejercerse con imparcialidad, mientras en la Administración laydista se usan como moneda de cambio.

Elizabeth Chan es señalada como la operadora material de una red de difamación digital que hace el trabajo sucio a favor de los intereses de su yerno Juan Manuel Herrera Real, quien es compadre de una línea de poder conectada a altas esferas locales como la gobernadora Layda Sansores.

Así, las directrices provienen del tercer piso del área de Comunicación Social del Gobierno del Estado, bajo el mando de Elizabeth Chan, y la coincidencia de nombres levantó suspicacias en el organigrama, pues todo indica que el Gobierno del Estado de Campeche pone la orden y el erario paga.

El 4t4que se concentra en Visión Sur y perfiles falsos de Facebook, destacando Anthony Sansores con 882 amigos, 1.9 mil publicaciones y supuesta adscripción a la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión de Oaxaca y al ITESO. Un perfil fantasma para golpear entes reales.

Se presume que su sostenimiento y el pago de comisiones por 4taqu3 digital es con recursos del erario estatal, a través de asignaciones de la vocería, es decir, cobran por “cuotas” de desprestigio y la operadora es conocida por cumplirlas y cobrarlas por cada campaña de lodo.

Vía: Marco Antonio Bazán Mapén.