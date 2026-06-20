CAMPECHE: DENUNCIAN ANTE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN A GERARDO SÁNCHEZ SAN ROMÁN Y A LAYDA SANSORES POR PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El abogado Félix Enrique Sellen Villanueva presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche en contra de Gerardo Sánchez San Román y de la gobernadora Layda Sansores San Román por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.

Al acudir a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el litigante informó que la denuncia surge a partir de declaraciones públicas realizadas por Gerardo Sánchez San Román, a quien señaló de haberse atribuido funciones de gestión ante particulares, entes públicos y diversos actores relacionados con la administración estatal.

Sellen Villanueva sostuvo que los hechos denunciados son de conocimiento público y consideró que las manifestaciones realizadas por el propio señalado constituyen elementos que deben ser investigados por las autoridades competentes para determinar si existió alguna conducta ilícita.

El abogado explicó que el delito de tráfico de influencias puede configurarse cuando servidores públicos o particulares que se ostentan como tales intervienen en asuntos o negocios públicos para obtener beneficios indebidos.

Durante su declaración, manifestó su confianza en que la Fiscalía Anticorrupción dé seguimiento al expediente y realice las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados. Asimismo, afirmó que dará seguimiento al proceso legal y que, en caso de detectar omisiones, recurrirá a los mecanismos legales correspondientes.

El denunciante también hizo referencia a las aspiraciones políticas que públicamente se han atribuido a Gerardo Sánchez San Román y consideró que las autoridades deben revisar si existió alguna actuación irregular relacionada con el ejercicio de influencias dentro de la administración estatal.

La denuncia fue presentada formalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, instancia que deberá determinar la procedencia de las investigaciones conforme a sus atribuciones.