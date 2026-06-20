NACIONAL: LA FIFA NOMBRA EMBAJADOR OFICIAL AL PATO “MERLÍN” Y CIBERNAUTAS LE EXIGEN PAGAR REGALÍAS A LA FAMILIA

Luego de convertirse en una sensación viral tras ser captado caminando por Paseo de la Reforma después del primer triunfo de la Selección Mexicana, el pato Merlín alcanzó un nuevo nivel de popularidad al ser nombrado por la FIFA como “Embajador oficial de la Ciudad de México” durante la Copa Mundial de 2026. Como parte de este reconocimiento, la mascota y su familia fueron invitados como huéspedes de honor al FIFA Fan Fest realizado en la capital del país.

La designación fue difundida por la FIFA a través de sus redes sociales, donde destacó la historia de Merlín como un símbolo de unión y orgullo capitalino. Sin embargo, el anuncio también generó críticas entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron si la familia propietaria del pato recibirá algún tipo de compensación por el uso de su imagen. Otros aprovecharon para señalar las restricciones impuestas por el organismo internacional sobre marcas y expresiones relacionadas con el Mundial, así como los altos costos de los boletos para los encuentros deportivos.

Con información de El Universal.