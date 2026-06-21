JUBILADOS DE PEMEX PAGAN SUS MEDICINAS Y ESPERAN HASTA 10 MESES PARA RECUPERAR SU DINERO, DENUNCIAN

Ciudad del Carmen.- La falta de medicamentos, especialistas, estudios clínicos y servicios de laboratorio continúa afectando a trabajadores petroleros jubilados y sus familias, denunció Víctor del Carmen Espadas López, representante del sector, quien aseguró que muchos derechohabientes se ven obligados a comprar sus propios tratamientos y esperar hasta 10 meses para recuperar su dinero mediante reembolsos.

El dirigente afirmó que Petróleos Mexicanos incumple con la atención médica establecida en el contrato colectivo de trabajo. Señaló que, en el caso de Mérida, actualmente solo se realiza el resurtimiento de medicamentos, mientras que los traslados a médicos internistas, consultas de especialidad y estudios de laboratorio permanecen limitados o no están disponibles para los derechohabientes.

Espadas López explicó que la situación golpea especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y cáncer, cuyos tratamientos representan gastos constantes de miles de pesos. Aunque existe un mecanismo de reembolso, afirmó que los pagos tardan entre seis y diez meses, lo que provoca que muchas familias enfrenten dificultades para continuar adquiriendo los medicamentos que requieren.

Asimismo, sostuvo que persiste el desabasto parcial de medicamentos de control y lamentó que, pese a las promesas de mejorar el sistema de salud, continúen las deficiencias en la atención médica para jubilados petroleros y sus beneficiarios.