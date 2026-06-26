viernes, junio 26, 2026
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589 MUERTOS Y 2 MIL 980 HERIDOS, SALDO HASTA EL MOMENTO TRAS SISMOS EN VENEZUELA

-HAY DECENAS DE RESCATADOS Y SE HAN PRODUCIDO 214 RÉPLICAS: PRESIDENTA ENCARGADA DELCY

Venezuela.- Tras los dos terremotos del miércoles en Venezuela, el saldo hasta el momento es de 589 muertos, 2 mil 980 heridos y decenas de rescatados, dio a conocer la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Reveló que se han producido 214 réplicas, y agregó que equipos de rescate trabajan en las zonas afectadas para intentar salvar más vida.

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