EL GENERAL ÁGUILA YA NO ES DIRECTOR GENERAL DEL TREN MAYA, CONFIRMA SHEINBAUM

-ES PARTE DE LA ROTACIÓN INTERNA EN LA SEDENA

Durante su conferencia mañanera de hoy viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el general Óscar Lozano Águila ya no es el director general del Tren Maya, y aclaró que la decisión es parte de la rotación interna en la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), y no es en particular por alguna razón.

La Sedena, agregó, tiene como norma hacer cambios cada 2, 3 ó 4 años a las personas que están en diversas responsabilidades, por lo cual el general Águila cumplirá otras funciones.