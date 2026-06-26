MUERE MOTOCICLISTA AL CHOCAR CONTRA LA BARDA DE UNA IGLESIA EN CIUDAD DEL CARMEN

Sobre la calle 35 con 50-A de la colonia Héctor Pérez Martínez, a un costado de las antiguas oficinas de la Seduc en Carmen, un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este viernes luego de estrellarse contra el muro de una iglesia.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba a bordo de una motoneta cuando por causas aún no esclarecidas, perdió el control de la unidad y se impactó de lleno contra la barda del inmueble religioso. Falleció en el lugar a causa de las heridas graves que sufrió.

Paramédicos acudieron tras el reporte de emergencia para tratar de brindarle atención, pero sólo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y retiró el cuerpo.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Cristian M. F., quien al parecer se desempeñaba como mecánico de una agencia Nissan y tenía su domicilio en la colonia Belisario Domínguez.