¿CISMA EN LA 4T? RECHAZAN RENUNCIA A HERMELINDA DOMÍNGUEZ, QUIEN NO QUIERE A “SESO LOCO” EN EL PT

En medio de las críticas y señalamientos de que la llegada de Gerardo “Seso Loco” Sánchez, sobrino de la gobernadora Layda Sansores, al Partido del Trabajo es estrategia para imponerlo como candidato de la coalición de la 4T o negociarle una posición pluri, la enviada nacional petista en Campeche, Ana María López Hernández, publicó: “¡Hermelinda Domínguez se queda en el PT!”, al anunciar la decisión de “no aceptar su solicitud de renuncia” a ese instituto político.

En anuncio lo hizo López Hernández en su página de Facebook, al cual anexó una fotografía donde aparece Hermelinda Domínguez Velázquez, quien anunció su renuncia al partido por la imposición de Seso Loco, rodeada de 15 personas, entre ellas la propia enviada nacional y pareja, el dirigente Antonio Gómez Saucedo.

“El diálogo, el respeto a la pluralidad de ideas y el compromiso con el trabajo en equipo son los pilares que fortalecen la unidad y consolidan nuestro proyecto de transformación”, señaló.

Y agregó: “Las y los dirigentes del Partido del Trabajo en Campeche expresamos nuestro respaldo a nuestra compañera Hermelinda Domínguez, manifestando nuestra decisión de no aceptar su solicitud de renuncia”. En el PT creemos que las diferencias se resuelven con diálogo, voluntad y unidad, porque la transformación también se construye desde el interior de nuestro movimiento.