El paso de la onda tropical número 12 favorecerá este viernes condiciones de cielo parcialmente nublado a nublado en gran parte del estado de Campeche, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones norte, centro y sur.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento e incluso caída de granizo de manera aislada, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará de caluroso a muy caluroso durante el día, mientras que por la noche se espera un clima cálido.

En cuanto al viento, se prevén corrientes del este-sureste de entre 15 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 40 kilómetros por hora. Durante la tarde se pronostica un cambio en la dirección del viento hacia el norte en la zona del litoral.

ONDA TROPICAL 12 TRAERÁ LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS Y FUERTES RACHAS DE VIENTO

El paso de la onda tropical número 12 favorecerá este viernes condiciones de cielo parcialmente nublado a nublado en gran parte del estado de Campeche, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones norte, centro y sur.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento e incluso caída de granizo de manera aislada, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará de caluroso a muy caluroso durante el día, mientras que por la noche se espera un clima cálido.

En cuanto al viento, se prevén corrientes del este-sureste de entre 15 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 40 kilómetros por hora. Durante la tarde se pronostica un cambio en la dirección del viento hacia el norte en la zona del litoral.