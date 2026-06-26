DENUNCIAN ABUSO POLICIACO EN RETÉN DE KOBÉN

-Hay medios vendidos como Estudio Marte evidencian que el Estado es partícipe, exhibe y se siente orgulloso de violaciones de derechos

El colectivo Campeche por las 40 Horas denunció públicamente un acto de discriminación, abuso de autoridad e intimidación durante una revisión realizada por elementos policiacos en el retén de Kobén, contra una activista, quien acusó que con medios vendidos como Estudio Marte se evidencia que el Estado no sólo es partícipe de múltiples violaciones a los derechos humanos, sino además se encarga de documentarlo, exhibirlo y sentirse orgullosos.

De acuerdo con el testimonio, los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio, cuando viajaba acompañada de otra activista, y que tras presentar la documentación del vehículo, los agentes enfocaron la revisión en su apariencia física, particularmente en sus tatuajes, por lo que decidió documentar el procedimiento.

La denunciante aseguró que uno de los agentes, quien no portaba gafete de identificación, revisó su cartera y aseguró haber encontrado drogas al confundir un pastillero con medicamentos recetados, tras lo cual hizo preguntas relacionadas con su procedencia, al considerar que era una persona “foránea”. Durante la inspección no se encontraron objetos o sustancias ilícitas.

También afirmó que, al percatarse de que estaba transmitiendo en vivo y que diversas personas comenzaron a seguir el caso, los agentes modificaron su actitud y dejaron de insistir en algunas de las acusaciones que inicialmente le formularon.

La activista sostuvo que es originaria de Campeche y atribuyó el trato recibido a su apariencia física, además de acusar que este tipo de actuaciones forman parte de una práctica de criminalización hacia personas con tatuajes, activistas y defensores de derechos humanos.

En su publicación también expresó preocupación por otras personas que, aseguró, podrían enfrentar situaciones similares sin contar con apoyo o acompañamiento legal.

Hizo un llamado para que cesen las violaciones a los derechos humanos y se respeten los protocolos de actuación policial.