RECUPERAN VEHÍCULO LIGADO A INTENTO DE EJECUCIÓN; SURGE OTRA VERSIÓN DE LOS HECHOS

Fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Polvorín tras el hallazgo de un automóvil presuntamente involucrado en el traslado de un hombre herido de bala, quien continúa hospitalizado en estado crítico, luego de ser atacado en la colonia San Rafael.

De acuerdo con esta otra versión de los hechos, el ataque ocurrió en la prolongación de la calle Pedro Moreno por calle 4, donde la víctima fue interceptada. Un automovilista lo recogió para llevarlo a un hospital; sin embargo, al ver que su salud empeoraba, lo dejó en las afueras de un modelorama en la avenida Portillo y se retiró. Con el apoyo de las cámaras de vigilancia, las autoridades siguieron el rastro del vehículo, un Volkswagen Vento blanco, que fue localizado abandonado en la Privada Niño Artillero de la colonia Polvorín.

Elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron la unidad en una grúa para continuar las investigaciones. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, que se originaron en la calle 4 de la colonia San Rafael y que generaron reportes por detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la ciudad.