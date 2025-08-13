A FUEGO LENTO | PICARDÍA DE LA TÍA

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

“En el espíritu corrompido no cabe el honor” -TÁCITO-

Conforme se aproximan los tiempos de sucesión gubernamental en el Estado de Campeche – los grupos en sus transmutaciones partidistas de siempre- empiezan a intercambiar misiles de vileza FRATERNAL para tratar de justificar sus furores de poder seguir exprimiendo presupuestos gubernamentales, sin importar la marginación, falta de proyecto o cualquier intento de cambiar una inercia criminalmente tolerada por el centralismo gubernamental.

El objetivo es simple: ¡SEGUIR ROBANDO A MANOS LLENAS!

En largas charlas con el exgobernador campechano Lic. y General José Ortiz Ávila me describió muchas características -nada morales e indignas – de la denominada “clase política del solar”, con tal de obtener privilegios a cambio de poner de alfombra todo vestigio de vergüenza o probidad PROPIA O FAMILIAR.

Al margen de abordar esos temas en próximas publicaciones, podemos confirmar LA PATOLOGÍA SOCIAL no solamente se ha potencializado, sino adquiere características de COMPLETA DECADENCIA INTEGRAL en el actual gobierno de la señora Lic. , Maestra y Psicóloga Layda Sansores San Román quién gracias a las buenas artes de la simulación en triunfos y derrotas consensadas por Alejandro Moreno Cárdenas con su entrañable hermano Andrés Manuel López Obrador permitieron lograr su sueño de vanidad, a cargo de increíbles consecuencias para los y las campechanas de los 13 municipios .

Ya se está trabajando para ver quien sería el o la encargada de seguir la tradición de las mismas familias que se alternan el despacho del Cuarto Piso , sede del Poder Ejecutivo , sin darle la mínima posibilidad a otra disyuntiva que no sea la imposición de sus voluntades y evitar una mínima alteración de su DOMINIO CACIQUIL engañando, apantallando o creando escenarios catastróficos si sucediera algo diferente para cambiar la manera de dominar – AHORA EL HUACHICOL – CONTRATOS APÓCRIFOS EN PEMEX Y DEMAS RATERÍAS-.

El menú cual, si fuera restaurante de espacialidades coprófagas, contempla el apoyo abierto para la actual Secretaria de Gobierno LIZ HERNÁNDEZ ROMERO -ahijada de Don CARLOS SANSORES y Doña ELSA SAN ROMÁN , compadres con sus entrañables amigos El CABALLEROSO “CHEL” HERNÁNDEZ y AMANTINA ROMERO – TODOS ELLOS EN EL SUEÑO ETERNO- .

La REFORMA ELECTORAL junto con las normativas ordenadas por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO para no seguir fomentando el NEPOTISMO, COMPADRAZGO Y REELECCIÓN es un tiro directo a la línea de flotación de los caciques aldeanos presagiando la segura ruptura de pactos tanto del PVEM, PT , MOCI o próximos chantajes parlamentarios dictados desde PALENQUE CHIAPAS para intentar volver a ridiculizar estas iniciativas DE PALACIO NACIONAL que afectan directamente a vividores del poder como el Líder de la Cámara de Diputados Ricardo Monreal Y LA NOMENCALTURA MORENISTA NACIONAL .

Desde su estancia como asistente de la inolvidable DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, en “Casa Blanca Campechana” se tenía considerado que tanto Layda debía ser gobernadora y posteriormente Laurita correspondería seguir en algo así como “EL TERCER PISO” con las hijas DEL CACIQUE NEGRO.

Hoy en la lucha CALIGULESCA entre los aspirantes a suplir a LAYDA SANSORES la confrontación adquiere visos de completa y demencial muestras de acometidas entre ellos mismos mientras el espectáculo de miseria humana toca fronteras de depravación entre los mismos leales arlequines, que juegan con sus favoritos, desde el decrépito ANÍBAL OSTOA manejado cual “TEOFILITO” por el truhan Raúl Pozos. Hasta el fracasado PRIMER ACTOR DRAMÁTICO GERARDO SÁNCHEZ SANSORES DOMINADO POR EL ESPEJO DE SU VANIDAD.

Las posibilidades del munícipe Carmelita PABLO GUTIÉRREZ LÁZARUS con fuertes apoyos de la prima FELIPA GUADALUPE, del poderoso “GRUPO TABASCO LA BARREDORA” del “DON” ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, EL CLAN GONZÁLEZ CURI Y LOS AMIGOS DEL NUEVAMENTE POPULAR MARIO ÁVILA LIZARRAGA.

La maldad permitida dentro de sus propios arrastrados lambiscones en busca de contar con el apoyo de LA MAJESTAD CAMPECHANA confirma tantas charlas de mi estimado Gral. Ortiz Ávila- sobre la condición de éxito en la política aldeana al mismo tiempo que sentenciaba, mi nula posibilidad de lograr objetivos con trabajo y decencia.

Es de CIRCO ROMANO ver cómo se destrozan denigrándose entre compadres, sobrinos, entenados, arrimados, parásitos y advenedizos en guerra de estiércol con los propios recursos del gobierno – patrocinando el desfogue de frustraciones ardientes, de amores cuzcos, desprestigio y que entre la PROPIA FAMILIA se deshonren en un patético carnaval de destrucción.

No alcanzo a entender como la señora gobernadora Layda Sansores Sanromán puede hacer sentir que LIZ HERNÁNDEZ ROMERO es su proyecto, cuando del propio Palacio de Gobierno se mancilla su aspecto físico, se ofende con infamia a una mujer por quienes comparten los linchamientos cada “MARTES EMÉTICO DEL JAGUAR”.

¿De verdad Sra. Gobernadora, no sabe quiénes son los TROLES DEMENTES PATROCINADOS por su gobierno que, afrentan a las mujeres y funcionarios de su administración POR SUS PREFERENCIAS DE GÉNERO, ASPECTO FÍSICO O AMBICIONES PERSONALES?

Quien permite es cómplice y usted no puede pedir respeto, disculpas públicas y operar toda su estructura judicial a su disposición si al mismo tiempo fomenta, consiente y aplaude sin pudor ESTAS PRÁCTICAS DENTRO DE SU ADMINISTRACIÓN CON SUS LACAYOS EN DISPUTA DE HIENAS.

¿Cómo le podemos llamar a la aplicación de “SU JUSTICIA EN RAZÓN DE GÉNERO” contra sátiras de periodistas libres, a grado de obligarlos a pedir disculpas públicas, cuándo del PALACIO DE GOBIERNO se hace lo propio sin consecuencias?

Cuánta razón tenía mi General y Lic. JOSÉ ORTIZ ÁVILA con respecto al decoro humano perdido en los indignos de Campeche.

También mi entrañable amigo Lic. Don CARLOS SANSORES PÉREZ sobre temas de padecimientos mentales y del alma.

Profundizaremos el tema en próximas entregas

¡POBRE CAMPECHE