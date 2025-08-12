HASTA EL MOMENTO NO HAN DETECTADO MAREA ROJA EN CARMEN, REPORTAN

Manuel Joaquín Guzmán, presidente de la Sociedad Cooperativa Lagunera Justicia, informó que hasta el momento no se ha detectado presencia de marea roja en las costas de Campeche, pese a la alerta emitida en la Península de Yucatán por ese fenómeno que afecta la producción pesquera.

El dirigente explicó que los pescadores ribereños de la zona se mantienen en constante vigilancia, para reportar a las autoridades competentes cualquier indicio de dicha marea.

“Gracias a Dios no ha sucedido nada, todo está limpio. Los muchachos están pendientes y si detectan algo lo notificaremos de inmediato”, reiteró Guzmán, y agregó que hasta ahora no han recibido notificaciones ni alertas oficiales de dependencias federales o estatales.

Sobre la posibilidad de que las corrientes marinas trasladen la marea roja desde las costas de Yucatán hasta Campeche, indicó que dependería de la dirección hacia la Isla, pero actualmente no hay indicios de afectación.

El último registro de marea roja en aguas campechanas data de años atrás en un punto más alejado de Ciudad del Carmen, sin que se reportaran daños significativos a la pesca local.